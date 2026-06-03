"Si le llegai a hacer algo...": Franco defenderá a Vanessa y amenazará al "Rucio" en el capítulo 310 de EJDO

03 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 310 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) será el encargado de vigilar a Vanessa (Begoña Basauri) mientras esté secuestrada, todo bajo la mirada atenta de Franco (Emilio Edwards).

Las amenazas en contra de la periodista irán en constante crecimiento, al punto que el secuaz de Luis Emilio (Alejandro Trejo) comenzará a acosarla.

La defensa de Franco

Será en ese mismo instante en que ingresará Franco para parar en seco con un golpe al antisocial.

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La reacción del secuestrador de Olivia (Violeta Silva) molestará a su compañero, quien lo encarará por la situación.

"Están pasando muchas cosas, no está para que te estés dando gustitos personales. Si le llegai a hacer algo a esta mina, te la voy a cobrar", amenazará por su parte Franco.