El cerco se cierra para Clemente: Detectives allanarán su casa en el capítulo 314 de El Jardín de Olivia

10 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) estará en la casa de su hermano cuando un contingente de detectives llegue para capturarlo.

El mismo comisario que estuvo investigando en la parcela será el que hable con Nacha: "Estamos buscando al señor Clemente Walker. Tenemos una orden de detención en su contra por el presunto asesinato del señor Eduardo Acosta".

La joven descartará cualquier participación de Clemente (Pipo Gormaz), pero eso no bastará para detenerlos. De hecho, al amparo de una orden de registro, entrarán a la casa para indagar posibles pistas tras la muerte del abogado.

El Jardín de Olivia / Mega

Olivia se dará cuenta que algo sucede

Ante la irrupción, ella les pedirá cautela para no vulnerar a Oli (Violeta Silva), quien será testigo de todo.

"Tía Nacha, ¿qué está pasando? ¿Por qué están buscando a mi papá?", preguntará la niña con curiosidad, mientras Ignacia cruza miradas de incomodidad con Karina (Jacinta Rodríguez).