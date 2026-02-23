"Se acabaron las amenazas, señor": Diana y su familia se defendiron de Luis Emilio en El Jardín de Olivia
En este capítulo 239 de El Jardín de Olivia, el matón de Luis Emilio (Alejandro Trejo) sacó un arma cuando los Guerrero aparecieron para defender a Karina (Jacinta Rodríguez). El empresario le hizo guardar la pistola para "calmar los ánimos".
"Miren, yo no vine acá a pelear ¿ya? Solo vine a intentar dejar atrás este impasse, ¿verdad? Y que Karina se disculpe como corresponde por ese video ridículo que subió a redes sociales", lanzó.
Walker debió retroceder
Ante su violencia, Diana (Nicole Espinoza), su hermano, su tía y su prima sacaron los celulares para grabar y dejar en evidencia al verdadero Luis Emilio.Ir a la siguiente nota
"Vamos a gritar hasta que todo el mundo nos escuche, hasta quedar sin voz, porque no nos vamos a quedar callados nunca más.(...) Se acabó, señor. Se acabaron las amenazas, se acabaron los autos estacionados afuera de nuestra casa, se acabaron los matones apuntándonos con una pistola, se acabó", dijo la terapeuta con valentía.
Viéndose rodeado y sin mucho más que hacer, Walker prefirió irse, pero no sin antes advertir que "esta historia no ha terminado".