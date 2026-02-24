"Leonor lo sabe todo": Vanessa delató a la secretaria con Luis Emilio y la expuso al peligro en EJDO

24 feb. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo 240 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se dio cuenta que Leonor (Romina Norambuena) sabe todos los detalles del crimen de Bernardita (Catalina Guerra).



Furiosa, confrontó a Omar (César Sepúlveda) por cometer un desliz tan grave y, como siempre, ponderó su propia seguridad a la de alguien más. Ella le avisaría a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para evitar represalias.

Droguett trató de disuadir a Vanessa, pero fue imposible.

El Jardín de Olivia / Mega

Tal como anunció, la periodista llamó a Walker para dale las malas noticias: "Leonor lo sabe todo. Omar y yo estábamos conversando, ella nos escuchó y sacó sus propias conclusiones. Después de lo que pasó con Jessica, me pareció importante que usted lo supiera".

Esto cayó como un balde de agua fría a Luis Emilio. "Pendeja intrusa. Hiciste muy bien en avisarme. Esta chiquilla está dando puros problemas últimamente, me tiene hasta la coronilla. Tú no te preocupes, yo me voy ocupar de que la Leo deje de ser un dolor de cabeza", prometió el empresario.