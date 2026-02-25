"No quiero vivir con mi abuela": Así reaccionó Olivia al saber que Pepa la quiere separar de Clemente en EJDO

25 feb. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) escuchó a su papá y Diana (Nicole Espinoza) hablar sobre los intentos de Pepa (Katyna Huberman) por llevársela a la fuerza.

La pequeña se sintió intranquila y Clemente (Pipo Gormaz) le explicó la situación en sencillo.

La opinón que tiene Olivia de Pepa

"Yo no voy a dejar nunca que nadie nos separe. Tu abuela quiere que tú te vayas a vivir con ella. Cree que vas a estar mejor viviendo con ella y además, es un poco llevada a su idea", dijo Clemente.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Por qué? Si casi nunca viene a visitarme y tampoco me llama. Yo lo paso súper bien con mi papá y ahora que tiene más tiempo, podemos jugar más que antes. No quiero vivir con mi abuela, yo me quiero quedar aquí con mi papá", contestó Olivia mientras retorcía sus manos ansiosamente.

Su padre insistió en que eso no sucedería y tuvo que hacer una "pinky promise" (promesa) para darle confianza a Oli.