"¡Te dije en tu cara que la iba a matar": Omar culpó a Vanessa por el triste fin de Leonor en EJDO

27 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo 243 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le avisó a Omar (César Sepúlveda) que el trabajo estaba hecho: Leonor (Romina Norambuena) nunca más será un problema para él.

Al terminar la llamada, su cara palideció y Vanessa (Begoña Basauri) insistió en saber que había ocurrido. "La mató. Mató a la Leo", contestó Droguett.

La responsabilidad de Leonor en el crimen

Esto finalmente le dio un golpe de realidad a la periodista, quien pese a mancharse las manos por Walker, trataba de engañarse a sí misma con la gravedad de sus atrocidades.

El Jardín de Olivia / Mega

"No, Omar, no. Yo pensé que le iba a dar un susto, que la iba a amenazar con algo, pero... Una cosa es que Luis Emilio amenace con hacer algo, pero otra muy distinta es que haga algo así", dijo ella tratando de justificarse.

Para él no había excusa posible: "No vengas con eso, mentira. Sabías perfectamente lo que él iba a hacer. ¡Te lo dije en tu cara que la iba a matar, Vanessa! No te voy a aguantar que vengas con este cuento de 'yo nunca pensé...'. Tú sabías perfectamente que la estabas mandando al paredón y ahora tú y yo vamos a tener que cargar con esta culpa.