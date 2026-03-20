"Yo siempre te voy a amar, siempre": El triste y doloroso adiós de Clemente y Diana en El Jardín de Olivia

20 mar. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 257 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) toman la difícil decisión de separar sus caminos.

Y es que Clemente está preocupado por la reacción de Olivia (Violeta Silva) tras escuchar las declaraciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo). Ante esto, la terapeuta le pide a su pareja que solo se enfoque en su hija y vaya a calmarla.

El empresario afirma que lo mejor para su hija sería estar cerca de Diana, y para él lo mismo. Sin embargo, la joven asegura que ya no pueden seguir así, esperando que nadie los descubra en sus reuniones a escondidas.

El adiós de Clemente y Diana

"Clemente, ¿cuál sería la forma de seguir juntos? ¿Que tú te arranques todas las noches y me vengas a ver de una carrerita para no faltar a la condición que puso el Tribunal de Familia? ¿Qué clase de vida sería esa? Nosotros no nos merecemos eso, menos la Oli", expresa con tristeza Diana.

Al escuchar a su amada, Clemente asegura que él creía que esta vez sí lo lograrían y le pide perdón por fallar su promesa de no dejar que esta situación los separara.

En ese momento, Diana afirma que no hay nada que perdonar, ya que estos son capítulos que hay que cerrar en la vida y seguir adelante. "Estoy tan feliz de que hayas aparecido en mi vida, nunca me había sentido así, eres un hombre maravilloso. Confiaste en mí, me apoyaste, arriesgaste todo por ayudar a mi papá y de eso siempre voy a estar agradecida", comenta la terapeuta ocupacional.

El Jardín de Olivia / MEGA

Ante esto, Clemente expresa que él no quiere estar solo en sus sueños, sino en su vida, pero ella lanza una dura declaración: "En la vida siempre está la posibilidad de perder y nosotros dos perdimos, y ya no hay nada que podamos hacer, nada".

"Yo siempre te voy a amar, siempre", dice Diana a Clemente, marcando así el final de su relación.