"¿Qué me dices?": La propuesta de Gabriel a Diana para seguir juntos en su lucha en El Jardín de Olivia

20 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 257 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) está sufriendo por su reciente separación con Clemente (Pipo Gormaz) cuando Gabriel (Matías Oviedo) aparece en su puerta.

La joven terapeuta ocupacional lo invita a pasar y él le ofrece unos "chilenitos" que compró camino a su hogar. Eso levanta un poco el ánimo a Diana, quien solo lo observa.

Tras un breve silencio, Gabriel explica que él está ahí con un motivo: saber qué hará ella de aquí en adelante, luego que su padre se viera obligado a confesar el presunto asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

El Jardín de Olivia / MEGA

Diana a Gabriel: "No podría dar vuelta la página"

"Yo estoy súper clara, Gabriel, yo no podría dar vuelta la página sabiendo que mi papá está encerrado, está preso por algo que él no hizo. ¿Y sabes qué? Quizás yo siga perdiendo mi tiempo, tal vez no consiga nada, pero no puedo dejarlo botado, no puedo no más, no puedo seguir con mi vida así como así", contesta Diana.

Al escuchar esto, el exdetective afirma que entonces no va a perder el tiempo sola: "Esa gente me quitó mi trabajo, Diana, me quitó mi reputación, mi nombre, y si tú quieres, podemos seguir en esto juntos. ¿Qué me dices?".

"Es mucho mejor dos que uno solo, ¿no? Además, ya estamos, como decía Jorge González, 'el baile de los que sobran'", dice el excomisario, a lo que una emocionada Diana sigue la letra de la canción de Los Prisioneros y firman su pacto para seguir adelante.