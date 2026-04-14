"Somos más de 20 mujeres": Vanessa revela el listado de víctimas que tiene Luis Emilio Walker en EJDO

14 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza) conversaron tras la situación límite que vivieron con Gloria (Francisca Gavilán) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Liberar a su padre podría ser un error, pero Walker aseguró que "yo no me podría perdonar que mi papá te haga algo. Vamos a luchar, todos juntos, hasta que mi papá pague por todo lo que ha hecho".

Un funesto listado de afectadas

¿Cómo encarcelar a Luis Emilio si ya no cuentan con el testimonio de Omar (César Sepúlveda)? Afortunadamente, Vanessa (Begoña Basauri) llegó con una solución.

El Jardín de Olivia / Mega

"Parece que, finalmente, gracias a Omar, vamos a lograr que tu papá se vaya preso. Es una lista con las posibles víctimas de abuso de tu papá", dijo la periodista tras llegar a la casa de las Guerrero.

"Son más de 20 mujeres... Somos más de 20 mujeres. Pero si nosotros las contactamos y juntas lo denunciamos, Luis Emilio no va a tener cómo salvarse", confesó Riesco, incluyéndose entre las afectadas.