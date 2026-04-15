"Nunca me he olvidado de ti": Clemente confesó lo que siente por Diana pese a estar separados en EJDO

15 abr. 2026 - 17:56 hrs.

En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) vive un duro momento tras saber que Renata (Susana Hidalgo) estaba al tanto del crimen que cometió su padre. Esto le hizo pensar en terminar definitivamente con la fiscal.

Diana (Nicole Espinoza) le aconsejó tomarse las cosas con calma: "Si tú eras feliz con Renata, a lo mejor, cuando todo esto pase en un tiempo más, puedan darse otra oportunidad. Tú a mí me la diste".

¿Por qué Clemente no puede perdonar a la fiscal Montes?

Pero ambas situaciones son diferentes.

El Jardín de Olivia / Mega

"Por mucho que yo quiera a Renata, yo nunca la voy a amar como te amé a ti... Diana, yo nunca he dado vuelta la página. Yo nunca me he olvidado de ti", confesó el padre de Olivia (Violeta Silva).

Su declaración no obtuvo una respuesta de la terapeuta porque Gabriel (Matías Oviedo) los interrumpió.