La valiente jugada de Jessica que salvó a Vanessa del "Rucio" en El Jardín de Olivia

27 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) está siendo amenazada por el "Rucio" (Sebastián Saguz) para que se tome unas pastillas y puedan fingir su muerte.

Es en ese preciso instante donde Jessica (Ignacia Sepúlveda) aparece y toca la puerta, lo que Vanessa aprovecha para gritar que la quieren matar, dejando a la joven periodista muy nerviosa y sin saber qué hacer.

A pesar de eso, se arma de valor e intenta llamar a los servicios de emergencia, pero antes de darse cuenta, el "Rucio" abre la puerta, la lanza hacia el interior y le apunta con el arma.

El Jardín de Olivia / MEGA

Así escapan Jessica y Vanessa del "Rucio"

Al tener a Jessica, el "Rucio" se desespera y comienza a llamar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para saber qué hacer. Sin embargo, el empresario estaba en su propia escapatoria y decide no contestar al matón de turno.

Es así como Vanessa comienza a jugar con su mente y le dice que tiene algo de dinero para darle y que se vaya, ya que Luis Emilio siempre corta por lo más fino y sería él quien más sufriría.

Firme en su postura, el matón se niega a aceptar la oferta de Vanessa, instante en el que da la espalda a Jessica, quien lo golpea con un objeto en la cabeza, momento que la periodista aprovecha para tomar la pistola y lo apunta.