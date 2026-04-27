La valiente jugada de Jessica que salvó a Vanessa del "Rucio" en El Jardín de Olivia
En el capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) está siendo amenazada por el "Rucio" (Sebastián Saguz) para que se tome unas pastillas y puedan fingir su muerte.
Es en ese preciso instante donde Jessica (Ignacia Sepúlveda) aparece y toca la puerta, lo que Vanessa aprovecha para gritar que la quieren matar, dejando a la joven periodista muy nerviosa y sin saber qué hacer.
A pesar de eso, se arma de valor e intenta llamar a los servicios de emergencia, pero antes de darse cuenta, el "Rucio" abre la puerta, la lanza hacia el interior y le apunta con el arma.
Así escapan Jessica y Vanessa del "Rucio"
Al tener a Jessica, el "Rucio" se desespera y comienza a llamar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para saber qué hacer. Sin embargo, el empresario estaba en su propia escapatoria y decide no contestar al matón de turno.
Es así como Vanessa comienza a jugar con su mente y le dice que tiene algo de dinero para darle y que se vaya, ya que Luis Emilio siempre corta por lo más fino y sería él quien más sufriría.
Firme en su postura, el matón se niega a aceptar la oferta de Vanessa, instante en el que da la espalda a Jessica, quien lo golpea con un objeto en la cabeza, momento que la periodista aprovecha para tomar la pistola y lo apunta.Ve el capítulo en