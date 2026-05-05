"Me estoy muriendo por dentro": Clemente se quiebra con Diana a un día de la desaparición de Oli en EJDO

05 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) entró en la pieza de Olivia (Violeta Silva), añorando volver a ver a su hija. Coincidentemente, Diana (Nicole Espinoza) lo llamó cuando más lo necesitaba.

La terapeuta le prometió que Gabriel (Matías Oviedo) hace todo lo que está en sus manos por ayudarlo, pero no bastó para aliviar su tristeza.

Diana no olvida a Clemente

"Por más que le doy vueltas, esto todavía no lo entiendo. No puedo sacarme de la cabeza dónde estará mi monita, si es que está bien, con quién está. Ella debe estar súper angustiada, lejos de su camita, de las cosas de su pieza, de su rutina. (...) Siento que me estoy muriendo por dentro", dijo mientras rompía en llanto.

El Jardín de Olivia / Mega

Al otro lado de la línea, Diana se conmovió con su dolor y también derramó lágrimas.

"Tranquilo mi amor... ¡Perdón! Perdón, perdón. Clemente, por favor, no pienses eso. Yo sé que es difícil, pero tenemos que tener fe de que mañana todo va a salir bien", mencionó ella, sin poder reprimir sus sentimientos.