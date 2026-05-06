Joaquín no quiere que Karina viva con su hija y amenazó con pedir la custodia de Berni en EJDO

06 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se enfrentó a Karina (Jacinta Rodríguez) y Gloria (Francisca Gavilán), ya que se enteró de los planes que tiene la pintora de vivir con Nacha (Cota Castelblanco) y su hija.

"A mí me da lo mismo lo que tú y la Ignacia hagan con su vida, pero con mi hija, no. El problema es que ustedes están hablando de formar una familia con ella. ¿Me puedes explicar qué mier... significa eso?", preguntó con frustración.

"Si tú no paras con esta estupidez..."

Que Karina participe en la crianza de Berni es lo que más le duele y cuestionó si está dispuesta a hacer los sacrificios que un verdadero padre haría por sus hijos.

El Jardín de Olivia / Mega

Fue entonces que Gloria intervino, asegurando que ningún padre sabe bien cómo criar y deben aprender en el camino.

"Que no aprendan con mi hija porque no es un perro. Yo no voy a dejar que estas dos experimenten con ella. Es mi hija y métete esto bien en la cabeza, Karina: no voy a dejar que le cag... la cabeza. Así que, si tú no paras con esta estupidez, te juro que la Berni se va a venir conmigo para siempre".