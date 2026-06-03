"No va a parar": Elisa reveló a Bastián el plan de Joaquín en contra de los Walker en El Jardín de Olivia

03 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) enfrentó a Elisa (Carla Medel) tras enterarse que en realidad es hija de Burgos.

"Ya sé que eres la hija del asesino de mi mamá", le dijo, mientras le mostraba una foto familiar que revelaba su identidad.

La explicación de Elisa

Elisa reconoció que se acercó con engaños como parte de un elaborado plan de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para sacar del holding a los hermanos Walker.

El Jardín de Olivia

"Él me contrató para que lo ayudara a quitarle la empresa a ustedes, a cambio le iba a pagar el tratamiento a mi mamá", confesó la hija de Burgos.

Además, explicó que gran parte del malvado plan ya estaba en marcha tras conseguir que firmara los contratos con empresas falsas, lo que Joaquín usará para demandarlos por fraude.

"Los va a acusar de quedarse con la plata de las fundaciones. Joaquín no va a parar hasta que ustedes lo pierdan todo", detalló.