Acosta delató a Luis Emilio ante la amenaza de Clemente en El Jardín de Olivia: "Él planeó todo el secuestro"

03 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) amenazó a Acosta (Jorge Denegri) para conseguir información que podría ser vital para recuperar a su hija.

Gracias a la ayuda de Diana (Nicole Espinoza), le quitaron el celular al abogado, buscando pruebas que conecten a Luis Emilio con el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

Con una pistola apuntándolo, Lalo tuvo que tomar una dura decisión: "O te vas derechito a la cárcel o nos entregas a mi papá", sentenció Clemente.

El Jardín de Olivia

La confesión de Acosta

El abogado no logró convencer al mayor de los Walker de esperar y cumplir con lo que pide su padre, por lo que, a pesar del peligro que supone enfrentar a Luis Emilio, Acosta aceptó confesar.

"Fue su papá, fue Luis Emilio, él planeó todo el secuestro de su hija. No se preocupen, les voy a dar todas las pruebas para que puedan meterlo preso. Se los prometo", expresó.

Minutos más tarde, frente a Santana (Matías Oviedo), Lalo entregó todos los detalles del plan de Luis Emilio para el secuestro.

"Fui absolutamente manipulado, fui presionado y fui amenazado de muerte por el señor Luis Emilio Walker. Lo juro", finalizó.