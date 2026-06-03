¡Vanessa en peligro! Franco secuestró a la periodista por órdenes de Joaquín en El Jardín de Olivia

03 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) le encargó a Franco (Emilio Edwards) encargarse de Vanessa (Begoña Basauri) para que no lo detalara frente a Clemente (Pipo Gormaz).

A pesar de su creciente cercanía con la periodista, Barraza decidió seguir las órdenes y junto al "Rucio" (Sebastián Saguz) la interceptaron fuera de la casa de Clemente.

La amenaza de Luis Emilio

Minutos más tarde, Vanessa despertó en un misterioso lugar con el "Rucio" vigilándola de cerca, mientras Franco veía la escena escondido para no ser reconocido.

El Jardín de Olivia

De pronto, el verdadero responsable de su secuestro hizo una llamada: "No sabes cuántas noches he soñado contigo, pero mira, como Dios es grande, muy pronto voy a salir de aquí, pero me imagino que tú ya sabes eso, supe por ahí que has estado metiendo la colita", dijo Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Le juro que no le voy a dar ningún problema. Por favor, déjeme libre", suplicó Vanessa, pero no ablandó el corazón de su antiguo jefe, quien amenazó con "hacerle una visita" cuando saliera de la cárcel.