Bastián llegó demasiado tarde: Joaquín ya lo denunció por fraude ante fiscalía en El Jardín de Olivia
En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) entró al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) dispuesto a todo con tal de recuperar los contratos fraudulentos que le hicieron firmar.
Tomó a su excuñado por el cuello, amenazándolo con reventarlo a golpes pero ya era demasiado tarde. "No los tengo, imbécil, no los tengo. Están en fiscalía, están en delitos económicos y están en los correos de todos los medios", respondió Undurraga.
Sin evidencias contra Joaco
Elisa (Carla Medel) trató de mediar entre los dos y pedirle a Joaquín un poco de compasión por las mujeres que quedarán desamparadas si la fundación desaparece. Como nada de eso bastó, ella afirmó que lo denunciaría ante la justicia y usaría las conversaciones por WhatsApp como prueba.Ir a la siguiente nota
"No sé de qué audio me estás hablando, Elisa... tal vez te estás confundiendo persona. Hay un truco en el celular de la empresa que se llama control a distancia", dijo Joaco con tranquilidad porque ya no quedan evidencias en su contra.
Y con su vaso en la mano y tono triunfante, se jactó con Walker: "Oye, Bastián, ¿a tu hermana y a ti le gustó barrer el piso conmigo, o no?".Ve el capítulo en