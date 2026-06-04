Bastián llegó demasiado tarde: Joaquín ya lo denunció por fraude ante fiscalía en El Jardín de Olivia

04 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) entró al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) dispuesto a todo con tal de recuperar los contratos fraudulentos que le hicieron firmar.

Tomó a su excuñado por el cuello, amenazándolo con reventarlo a golpes pero ya era demasiado tarde. "No los tengo, imbécil, no los tengo. Están en fiscalía, están en delitos económicos y están en los correos de todos los medios", respondió Undurraga.

Sin evidencias contra Joaco

Elisa (Carla Medel) trató de mediar entre los dos y pedirle a Joaquín un poco de compasión por las mujeres que quedarán desamparadas si la fundación desaparece. Como nada de eso bastó, ella afirmó que lo denunciaría ante la justicia y usaría las conversaciones por WhatsApp como prueba.

El Jardín de Olivia / Mega

"No sé de qué audio me estás hablando, Elisa... tal vez te estás confundiendo persona. Hay un truco en el celular de la empresa que se llama control a distancia", dijo Joaco con tranquilidad porque ya no quedan evidencias en su contra.

Y con su vaso en la mano y tono triunfante, se jactó con Walker: "Oye, Bastián, ¿a tu hermana y a ti le gustó barrer el piso conmigo, o no?".