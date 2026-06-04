El calvario de Vanessa en cautiverio: Sufrió en manos del Rucio y tuvo que mentirle a Ignacia en EJDO

04 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 310 de El Jardín de Olivia, El "Rucio" (Sebastián Saguz) intentó aprovecharse de Vanessa (Begoña Basauri) mientras los dos estaban solos, pero Franco (Emilio Edwards) lo tumbó con una patada para que la deje en paz.

"Si le llegas a hacer algo a esta mina, te la voy a cobrar. ¿Estámos claros?", amenazó Barraza a su compañero, quien obedientemente prometió no intentar propasarse con la periodista otra vez.

Ignacia no puede sospechar

En medio de su discusión, Ignacia (Cota Castelblanco) volvió a llamar a Vanessa porque hace horas está inubicable. Para evitar que la joven sospeche, ambos decidieron que Riesco responda el teléfono pero dando una excusa plausible.

El Jardín de Olivia / Mega

Nacha la cuestionó por no contestarle, pero Vanessa le aseguró que todo era producto de un fulminante dolor de cabeza. "Lo que pasó es que, de repente, me sentí súper mal. Me dio una jaqueca terrible, así que me vine al al departamento y me me quedé dormida".

Nacha se ofreció a visitarla y llevarle medicamentos a su departamento, pero como no podía revelar la farsa, Vanessa se negó con la excusa de que necesita dormir para recuperarse.

Aún así, su tono de voz denotó que algo no iba bien; Ignacia fue capaz de dar cuenta de ello.