"Lo único que quiero es verte": Clemente rompió en llanto tras emotiva llamada con Oli en EJDO

08 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) esperaba que su padre fuera a buscarla, pero eso no iba a ocurrir. Clemente (Pipo Gormaz) estaba escondido de la policía tras el asesinato de Acosta (Jorge Denegri), ya que Luis Emilio (Alejandro Trejo) maniobró todo para incriminarlo.

Sin embargo, él quería tranquilizarla. La llamó y le dijo que su "viaje" se alargó inesperadamente y no podrían reencontrarse por el momento. Es su lugar, Diana (Nicole Espinoza) la iba a recoger.

Clemente se emociona con su hija

"Lo único que quiero es verte, pero ten paciencia, ya te va a pasar a buscar Diana y y te va a llevar para la casa y vas a poder estar con tus cosas, con tus tíos... Yo voy a llegar después, mi amor", dijo Clemente sin poder reprimir las lágrimas.

El Jardín de Olivia / Mega

"Papá, ¿por qué estás llorando?", preguntó la niña al escuchar el cambio de su voz.

"Porque yo te quería ver. Quería llegar ahora, pero no te voy a poder ver y eso eso me tiene un poco triste", le contestó Clemente, manteniéndola ajena de todo el problema criminal en el que se vio envuelto.

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