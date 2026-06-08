Después de semanas de angustia e incertidumbre, Diana volvió a ver a Oli en El Jardín de Olivia

08 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) corrió a abrazar a Olivia (Violeta Silva) apenas la vio en el parque y sintió alivio inmediato al comprobar que está sana y salva.

"Ay, qué alegría verte. Perdóname, que te abrace tan fuerte, es que necesitaba verte. ¿Estás bien? ¿Te trataron bien allá donde estuviste de vacaciones?", le preguntó a la niña.

Las pistas de los secuestradores

Oli, con inocencia, le aseguró que estuvo todo bien. "No tenían un yogurt de vainilla que a mí me gusta, y a veces me aburría porque no me dejaba salir mucho y no me dejaban ver tele ni tampoco usar iPhones, pero la Erika igual jugaba conmigo", mencionó dando una pequeña pista de la gente que la cuidó durante el secuestro.

El Jardín de Olivia / Mega

Luego, las dos hablaron sobre Clemente (Pipo Gormaz) porque aunque Olivia ignora el problema en el que está envuelto su padre, sí pudo detectar que algo no está bien.

Para hacerla sentir mejor, la terapeuta le dijo que "no sé mucho, pero estoy segura que tu papá se muere de ganas por abrazarte, por hacerte cariño, por regalonear contigo todo el tiempo y cuando pueda volver, él va a estar contigo y te va a contar todo, ¿ya?".

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