Elisa podría ayudar a Bastián: Tiene que convencer a su padre para que diga la verdad en El Jardín de Olivia

09 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 313 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) supo del problema en el que está metido Clemente (Pipo Gormaz): Luis Emilio (Alejandro Trejo) volvió a manipular la situación para culpar a alguien más de sus propios crímenes.

Ellos conocen la verdadera naturaleza de su padre, pero su testimonio no será suficiente por sí solo. De los pocos que podían declarar contra el empresario, uno ya murió y al otro habrá que persuadirlo para que los ayude.

Elisa tiene la clave

Elisa (Carla Medel) desocupaba su oficina cuand o Bastián le hizo una pequeña visita. Ella le aseguró que había hablado con el abogado sobre los contratos falsos de Joaquín (Francisco Dañobeitia), pero Walker tenía otro tema de conversación en mente.

El Jardín de Olivia / Mega

Con Ignacia (Cota Castelblanco) decidieron costear el tratamiento médico de la madre de Eli, pero a cambio necesitan un gran favor.

"Hay algo que podrías hacer por nosotros. A mi viejo lo dejaron en libertad y le hizo algo horrible a Clemente. El único que podría ayudarnos en este momento es tu papá. (...) Necesito que lo convenzas de decir toda la verdad respecto a los crímenes de mi viejo; es la única manera de pararlo de una vez por todas".

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