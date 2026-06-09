"No voy a permitir que ese hombre...": Franco prometió proteger a Vanessa de Luis Emilio en EJDO

09 jun. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 313 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) citó a Franco porque tenía que contarle los detalles de su secuestro y el espeluznante encuentro con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

"Ayer me secuestraron. Unos tipos me emboscaron, me apuntaron con una pistola, me subieron a mi auto y me obligaron a ir a una bodega con ellos", relató. El empresario fue quien planificó todo para darle un escarmiento, tal como estila hacer.

"Hoy salió libre y lo primero que hizo fue buscarme para abusar de mí. (...) Yo no puedo, pienso que va a venir a buscarme, a hacerme algo y yo no me voy a poder defender porque no tengo a nadie a quién pedirle ayuda, no tengo a nadie", se lamentó entre lágrimas.

El Jardín de Olivia / Mega

"No te voy a dejar sola"

Por eso es que ella recurrió a Franco. Con su compañía de seguridad podría proveerle algún guardia que la proteja de Walker. Está dispuesta a pagar lo que le pidan.

"No te voy a dejar sola. No voy a permitir que ese hombre te vuelva a hacer daño", le aseguró Barraza conmovido por su fragilidad. Sin embargo, esta promesa entra en conflicto consigo mismo porque fue él quien la secuestró.

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