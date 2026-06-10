"Demuéstrame que sigues siendo una persona decente": Elisa hizo una sentida petición a Burgos en EJDO

10 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) confió en que Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) recapacitaría en la cárcel y lo ayudaría a detener a su padre, pero se equivocaba.

El exsubprefecto no mostró interés alguno en testificar sobre los crímenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo). "Lo siento, pero yo no tengo nada que ver ni con su papá ni con lo que supuestamente está haciendo ahora", dijo sin remordimientos, pese a ser el asesino de Bernardita (Catalina Guerra).

Bastián reaccionó violentamente y fue sacado a la fueza por los guardias de la prisión. Héctor y Elisa (Carla Medel) se quedaron a solas.

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa quiere creer en su padre

"Se lo debemos, papá. Bastián tiene razón, tú mataste a su mamá y ahora por mi culpa, su familia puede perderlo todo", mencionó Elisa a su padre. A diferencia de él, ella sí está arrepentida por lo que han hecho.

"Nosotros no somos... no éramos malas personas y ahora esa gente, con nuestra ayuda, puede hacer algo. Demuéstrame que sigues siendo una persona decente y haz lo correcto, papá", le pidió.

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