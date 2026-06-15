"¡No quiero verte!": Así reaccionó Gloria tras presenciar el beso de Raúl con otra mujer en EJDO

15 jun. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) fue a buscar a Raúl (César Caillet). Christian (Juan José Gurruchaga) le advirtió haberlo escuchado ebrio al teléfono y aunque no lo quería creer, ella necesitaba confirmar que su pareja estaba bien.

Llegó a la casa donde se hacían reuniones de rehabilitación y lo encontró borracho y junto a otra mujer.

El plan funciona

Cynthia vislumbró a Gloria a través de la puerta de vidrio y besó a Guerrero a propósito para destruir su relación con la peluquera. Así se lo había ordenado Christian, quien prometió pagarle una cantidad suficiente para saldar todas sus deudas.

El Jardín de Olivia / Mega

Raúl, un poco desorientado, quiso explicarle a Gloria lo que había pasado, pero ella no se lo permitió.

"No me toques. No quiero hablar contigo, ¡no quiero verte!", dijo ella antes de salir y subirse al auto de su exmarido.

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