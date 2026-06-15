Noqueó a Franco y eludió a la policía: Clemente protagonizó frenético escape en El Jardín de Olivia

15 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 317 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) sostuvo su arma en alto cuando ingresó en la habitación donde se escondía Clemente (Pipo Gormaz). La orden de su jefe era capturarlo antes que la policía y estaba preparado para atacar.

Lo que no vio venir fue un certero golpe del hijo mayor de Luis Emilio (Alejandro Trejo) que lo dejó noqueado y en tendido en el piso.

Clemente aprovechó la oportunidad para escapar porque afuera lo esperaban Bastián (Alonso Quintero) y Diana (Nicole Espinoza). Con precaución, los tres se subieron a la camioneta y dieron marcha tratando de no levantar sospechas porque una patrulla policial había llegado al recinto.

El Jardín de Olivia / Mega

El momento del adiós

Se dirigieron a una zona rural, con la esperanza de que Clemente pueda ocultarse más fácil, pero no hicieron todo el camino junto a él.

Diana se despidió con un apretado abrazo, dejando entrever lo que siente con este significativo gesto.

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