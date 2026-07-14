¡Huyeron con Berni! Ignacia y Karina lograron engañar a la cuidadora de la niña en El Jardín de Olivia

14 jul. 2026 - 17:56 hrs.

En el capítulo 338 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se hizo pasar por ejecutiva de un banco para hablar con Meche, la asesora del hogar de Joaquín (Francisco Dañobeitia).

"Son cargos de 5,3 millones de pesos y queríamos asegurarnos que fue usted quien realizó compras por ese monto con su tarjeta. (...) Necesitamos que venga inmediatamente a una sucursal para hacer el reclamo con su seguro", señaló por teléfono.

La mujer no tuvo más opción que salir del departamento y dejar a solas a Ignacia (Cota Castelblanco) y Berni.

El Jardín de Olivia / Mega

Un encuentro antes de lo previsto

En la breve ventana de tiempo que pudieron fabricar, Ignacia tomó a su hija y bajó rápidamente del edificio. Afuera, Karina la esperaba en una van que las llevaría directo al aeropuerto.

Sin embargo, su engaño se descubrió demasiado pronto y Meche las vio en la calle. Incluso trató de detenerlas, pero no pudo.