"No quiero estar más lejos tuyo": Así reaccionó Oli al saber que se separaría de Clemente en EJDO

30 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 348 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) necesita que Olivia (Violeta Silva) esté lejos de la ciudad. Una vez roben los videos que Luis Emilio (Alejandro Trejo) esconde, las represalias de su padre serán más violentas que nunca.

Sin embargo, no fue fácil comunicarle a Oli que una vez más tendrán que separarse.

Padre e hija deben estar alejados

"Lo que pasa, Monita, es que yo todavía tengo un par de cosas pendientes que tengo que hacer acá, ¿ya? Pero una vez que las termine, yo te prometo que te voy a pasar a buscar y nos vamos a ir juntos con la Pepa de vacaciones", le dijo a la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

"Es que no quiero estar más lejos tuyo", contestó Oli. Su padre le prometió que ya no volverían a estar distanciados, pero eso no bastó. La pequeña quería estar segura y lo hizo jurar que esta sería la última vez.

"Las pinky promise siempre se cumplen", le advirtió mientras entrelazaban los meñiques de la mano.