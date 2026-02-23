"Cada vez se pone más tensa": Pipo Gormaz y Nicole Espinoza adelantaron lo que se viene en EJDO
¡Lo dieron todo! En esta primera jornada festivalera, los actores Nicole Espinoza y Pipo Gormaz estuvieron presentes en la Quinta Vergara bailando junto a Gloria Estefan.
Durante la mañana también compartieron con el panel de Con Gusto a Viña, donde respondieron todas las dudas sobre lo que viene en los próximos capítulos de El Jardín de Olivia.
"Los malos son cada vez más malos"
Ambos actores hicieron énfasis en que las cosas se pondrán más turbias que antes y que probablemente los conflictos comenzarán a ser mucho más oscuros.
"Los malos son cada vez más malos (...) yo no quiero hacer spoilers, pero de verdad cada vez se pone más tensa la trama, los nudos se van apretando cada vez más. El foco central de la trama también va pinponeándose (...)", partió diciendo Pipo Gormaz.
"Las actuaciones están muy bonitas, el trabajo actoral ha logrado conectar muy bien con la gente y las temáticas que hacen que uno se identifique en la casa (...) nosotros ya estamos terminando de grabar", comentó Nicole Espinoza.