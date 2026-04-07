"Primera vez que me matan": César Sepúlveda compartió la preparación de crucial escena de Omar en EJDO

07 abr. 2026 - 18:30 hrs.

Este martes se vivió uno de los hechos más impactantes en El Jardín de Olivia: Omar Droguett murió tras un certero disparo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y las plataformas digitales de Mega acompañaron al actor César Sepúlveda en su preparación para la escena.

La partida del director ejecutivo ocurrió tras el salto temporal, luego de declarar extraoficialmente sobre todos los crímenes cometidos por su jefe.

Tras caer en una trampa, Omar tuvo tiempo para despedirse telefónicamente de Vanessa (Begoña Basauri) y enfrentar su final, no sin antes vaticinar que Walker enfrentará a la justicia y todos sabrán quién es en realidad.

El Jardín de Olivia / Mega

La previa al rodaje de la muerte de Omar

César Sepúlveda se arregló para esta última escena de su personaje, que en más de 260 episodios pasó de villano a héroe caído. Admitió que el esmero es "para morir más lindo. Ya escogí la ropa, muero en mi mejor traje, un gris perla".

El Jardín de Olivia / Mega

Junto a las maquilladoras del área dramática intentaron desmejorar su aspecto para dejar en evidencia la tensión del cara a cara entre Omar y Luis Emilio, pero una de las profesionales declaró en el detrás de cámara que "traté de perjudicarlo, pero no puedo con esos ojitos de gato".

El intérprete reveló que en ficción "no es primera vez que me muero; primera vez que me matan. (...) Es fuerte, es muy fuerte. Soy muy místico igual ".

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