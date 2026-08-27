"Es el príncipe azul": Emilia se enterará de la relación de Javier y Paula en el capítulo 9 de La Baronesa

27 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 9 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) irá a la mesa a tomar desayuno con su familia, a sabiendas de que Catalina (María Jesús Godoy) está en la habitación de su hermano.

Para recabar información, le preguntará a Daniel (Francisco Reyes Cristi) por la fiesta de la noche anterior: ¿Y la chica de la foto quién era?".

"Es la Catita... Y bueno, no saben de quién es hermana la Catita, ¡del príncipe azul de la Paula!", responderá el chef ante el asombro de su familia y la incomodidad de Emilia.

La Baronesa / Mega

Javier (Simón Pesutic) es el único hermano de Catalina, así que él es el gran amor de Paula. ¿Podría complicarse más toda esta situación del compromiso?

"Es el mismo, pero pobre Paula, no la pescaron ni en bajada porque nos enteramos de que se iba a casar", contará Daniel ante el horror de su hermana mayor por exponer su situación sentimental.