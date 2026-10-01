Hernán recriminará a Gaspar y lo tratará de irresponsable en el cuarto capítulo de Prohibida Obsesión
En el avance del cuarto capítulo de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) recriminará duramente a Gaspar (Nicolás Poblete) por ausentarse del trabajo y no responder sus llamadas.
El dueño de la constructora se reunirá con el abogado y lo tratará de irresponsable por no estar al tanto de lo que ocurre en la empresa.
Gaspar, asumiendo la responsabilidad por su actuar, intentará justificarse: "Te juro que no sé qué pasó, se me descargó el teléfono".
La advertencia de Hernán
Sin embargo, Hernán interrumpirá al abogado y le lanzará una dura advertencia en caso de que vuelva a cometer una falta de este tipo.
"Te conozco de cabro chico, te tengo harto cariño y eres un excelente profesional. Pero una irresponsabilidad como esta, última vez que te la dejo pasar", manifestará.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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