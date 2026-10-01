01 oct. 2026 - 08:40 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) recriminará duramente a Gaspar (Nicolás Poblete) por ausentarse del trabajo y no responder sus llamadas.

El dueño de la constructora se reunirá con el abogado y lo tratará de irresponsable por no estar al tanto de lo que ocurre en la empresa.

1 Prohibida Obsesión - Capítulo 1: Luciano cae en los encantos de Bárbara 2 Prohibida Obsesión - Capítulo 3: Luciano descubre a Bárbara en el departamento de Gaspar 3 Prohibida Obsesión - Capítulo 2: Dante descubre a Luciano encerrado con Bárbara 4 Hernán recriminará a Gaspar y lo tratará de irresponsable en el cuarto capítulo de Prohibida Obsesión 5 Cuatro cosas que tienes que saber antes del estreno de Prohibida Obsesión Lo más visto de Prohibida Obsesión

Gaspar, asumiendo la responsabilidad por su actuar, intentará justificarse: "Te juro que no sé qué pasó, se me descargó el teléfono".

Prohibida Obsesión / Mega

La advertencia de Hernán

Sin embargo, Hernán interrumpirá al abogado y le lanzará una dura advertencia en caso de que vuelva a cometer una falta de este tipo.

"Te conozco de cabro chico, te tengo harto cariño y eres un excelente profesional. Pero una irresponsabilidad como esta, última vez que te la dejo pasar", manifestará.