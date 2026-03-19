Reunión de Superados - Capítulo 95: La tensa discusión de Anita y Max

19 mar. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 95 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se entera de que la amante de Max (Álvaro Espinoza) está embarazada.

La noticia la deja sumamente furiosa, dando paso a una tensa discusión entre madre e hijo por los errores del pasado.

Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) no le hace caso a Jaime (Francisco Reyes) y les cuenta a sus nietos la verdad sobre su nueva pareja.

Reunión de Superados / Mega

La comprometedora petición de Juan de Dios a Matilde

Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) tiene una amena cita con Matilde (Ignacia Baeza).

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Al ver que todo fluye entre ambos, el abogado sorprende a su colega con una comprometedora petición.

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