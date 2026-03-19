Reunión de Superados - Capítulo 95: La tensa discusión de Anita y Max
En el capítulo 95 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se entera de que la amante de Max (Álvaro Espinoza) está embarazada.
La noticia la deja sumamente furiosa, dando paso a una tensa discusión entre madre e hijo por los errores del pasado.
Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) no le hace caso a Jaime (Francisco Reyes) y les cuenta a sus nietos la verdad sobre su nueva pareja.
La comprometedora petición de Juan de Dios a Matilde
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) tiene una amena cita con Matilde (Ignacia Baeza).
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Al ver que todo fluye entre ambos, el abogado sorprende a su colega con una comprometedora petición.
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