Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Reunión de Superados - Capítulo 95: La tensa discusión de Anita y Max

  • Por Mega

En el capítulo 95 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se entera de que la amante de Max (Álvaro Espinoza) está embarazada.

La noticia la deja sumamente furiosa, dando paso a una tensa discusión entre madre e hijo por los errores del pasado.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Perla (Shlomit Baytelman) no le hace caso a Jaime (Francisco Reyes) y les cuenta a sus nietos la verdad sobre su nueva pareja.

Reunión de Superados / Mega

La comprometedora petición de Juan de Dios a Matilde

Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) tiene una amena cita con Matilde (Ignacia Baeza).

[sgteNota][id]2902[/id][idArt]212786[/idArt][/sgteNota]

Al ver que todo fluye entre ambos, el abogado sorprende a su colega con una comprometedora petición.

[botones][name]Megago[/name][id]1[/id][/botones]

Leer más de

Más Capítulos