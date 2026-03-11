Abordó el Ford Galaxie: Así fue la salida de José Antonio Kast del Congreso tras ser investido como Presidente

11 mar. 2026 - 13:50 hrs.

Tras recibir la piocha de O'Higgins por parte de Gabriel Boric y la banda presidencial por la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, José Antonio Kast se convirtió oficialmente en el nuevo Presidente de la República.

Luego que el otrora diputado se transformara en el séptimo mandatario tras el retorno de la democracia, vino la toma de juramento por parte de su gabinete, el cual no estuvo exento de complicaciones. Esto porque el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, olvidó mencionar a la ahora ministra de Educación, María Paz Arzola.

Presidente Kast recibe primeros honores

Una vez finalizado el impasse, la presidenta del Senado levantó la sesión del cambio de mando y el Presidente Kast hizo abandono del Salón de Honor del Congreso Nacional.

Kast recorrió el pasillo de la mano de su esposa María Pía Adriasola, de quien se separó una vez llegó a la explanada, donde recibió los primeros honores como jefe de Estado.

Tras abandonar el Congreso Nacional, el Mandatario abordó el Ford Galaxie junto a su ministro del Interior, Claudio Álvardo, en dirección a Cerro Castillo.

