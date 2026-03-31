Decretan prisión preventiva para estudiante acusado de crimen de inspectora en liceo de Calama

31 mar. 2026 - 15:45 hrs.

El Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para Hernán Meneses, estudiante de 18 años acusado de protagonizar un violento ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad minera.

De ese ataque resultó fallecida una inspectora del liceo, mientras que otra paradocente terminó gravemente herida. Otros estudiantes también resultaron lesionados por arma blanca.

El joven fue imputado por un delito de homicidio calificado consumado con premeditación y alevosía, y cuatro homicidios calificados frustrados con premeditación y alevosía. Además, se le imputaron los delitos de tenencia y porte de armas.

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Tras la formalización, el tribunal estimó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

Se agendó una audiencia de revisión de la medida cautelar para el 25 de junio de 2026, junto a una audiencia de control de plazo para el 28 de septiembre de este mismo año.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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