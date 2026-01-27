Influencer que fue apuntada como nueva conquista de Álvaro Ballero sale a desmentir: "Claramente no soy ella"

27 en. 2026 - 10:50 hrs.

Esta semana partió bastante intensa para Trinidad Hernández, influencer que salió a desmentir cualquier vínculo con Álvaro Ballero, luego de que un programa de farándula afirmara que era ella la mujer con la que el ex chico reality estaba reiniciando su vida amorosa.

Precisamente, durante el fin de semana se reveló que Álvaro Ballero estaba rehaciendo su vida sentimental de forma inesperada, a pesar de que él había afirmado que pasaría meses sin estar con otra mujer que no fuera su exesoposa, Ludmila Ksenofontova.

Fue así como Ballero entregó sus razones y con el pasar de las horas del lunes, algunos programas de televisión quisieron ahondar un poco más en este caso y revelar la identidad de la mujer con la que estaría Álvaro Ballero.

Influencer desmiente vínculo con Álvaro Ballero

Fue así como dieron con Trinidad Hernández, una supuesta recepcionista de un gimnasio de Vitacura y que sería el nuevo interés amoroso de Álvaro. Sin embargo, todo parece indicar que se equivocaron de persona.

Esto porque se mostraron distintas imágenes e incluso el perfil de Instagram de Trini Hernández, influencer dedicada a la estética y contenido de bienestar.

A raíz de esto, Trini utilizó sus historias de Instagram para desmentir la información que estaba surgiendo, ya que de un momento a otro notó que en uno de sus videos de TikTok alguien comentó si ella era la nueva pareja de Ballero.

Dejó pasar dicho comentario, pero a los minutos la intentó contactar por Instagram un productor periodístico de un canal de televisión. "Ahí empecé a sospechar que algo pasaba y me encuentro con esto, yo marcando ocupado", declaró.

Luego subió la foto de Ballero con su nueva conquista y escribió: "Me habrán encontrado parecida a la mujer que salió en todos los portales de noticia o no sé de dónde emergió la fake news, pero claramente no soy ella".

Enseguida, publicó una serie de historias riéndose de la situación e ironizando con todo lo que estaba pasando, dando inicio a un 2026 que ni ella se esperaba, y todo por parecerse a otra persona.

