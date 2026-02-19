Así es el adorado departamento que Daniela Nicolás vende en 413 millones: Allí conoció el amor

19 feb. 2026 - 12:40 hrs.

Antes de casarse con el médico Matías Delgado, Daniela Nicolás empezó a promocionar en sus redes sociales la venta de su departamento de soltera, una lujosa propiedad valorada en 413 millones de pesos.

La actriz comentó en una publicación de Instagram que ama ese lugar, y tiene sus razones. No solo fue allí donde conoció y se enamoró de Matías, que era su vecino. También se dedicó a decorarlo a su gusto y medida, pues lo compró nuevo en 2022 y pensó que viviría allí mucho más tiempo.

Así es el departamento que vende Daniela Nicolás

"No estaba en mis planes encontrar el amor en el edificio de enfrente. Si no me hubiese enamorado, no me iba jamás de ahí", contó Daniela Nicolás en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde ofreció detalles de la propiedad a la que considera su "tesorito".

La modelo vende el departamento amoblado o no, según decisión del comprador. "Como lo hice con tanto cariño, me encantaría que se quede como está", dijo. De hecho, quien lo compre equipado debe pagar casi 16 millones de pesos extra.

La ex reina de belleza contó que diseñó la entrada del inmueble con espejo y palillaje. Además, cuenta con una terraza, "ideal para pasarlo bien o con amigos. 10 de 10", dijo. El área está decorada con materiales sofisticados y urbanos como vidrio y metal, con una clásica mesa de mármol. La cocina, de estilo minimalista, tiene una moderna lámpara led.

En el dormitorio principal mandó a construir un rack, estantes y tocador personalizados. También tiene una terraza privada, cuyos muebles están confeccionados a la medida.

"Queremos armar una casa en conjunto, así que por eso pusimos en venta nuestros departamentos, para juntar la plata y armar nuestro propio proyecto", declaró la comunicadora.

