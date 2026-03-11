El nuevo desafío que quiere cumplir Emilia Dides en la televisión: "Prepárense"

11 mar. 2026 - 17:30 hrs.

No hay dudas de que Emilia Dides es una mujer polifacética. No solo fue reina de belleza, además es madre, cantante, modelo, influencer y animadora de su propio pódcast junto a su pareja, Sammis Reyes.

Pero eso no es suficiente para ella, hay un sueño que quiere cumplir desde niña y que asume como un nuevo desafío en su carrera, según contó en entrevista con Rodrigo Sepúlveda.

El desafío que busca Emilia Dides

Emilia Dides estuvo invitada en el programa "Te lo cedo" de Rodrigo Sepúlveda, quien le preguntó si le gustaría ser actriz. "Oye, Emi, ¿y actuar, actuación? Teleseries, por ejemplo, teatro, ¿te gustaría?", dijo. "Me encantaría actuar", respondió la artista, antes de relatar que este es un sueño que nació cuando era niña.

Instagram @emiliadides

"Yo le decía, 'mamá, mamá, ¿te puedo actuar que me robaron? No sé qué'. (...) Y yo llegaba así como con el pelo para allá, como que me hubieran asaltado en la calle", recordó.

Cuando Sepúlveda le consultó si le gustaría algún papel en especial, fue muy clara: "La villana. Prepárense".

"¿Sabes por qué me dicen a mí que soy la villana? Por mi mirada (...) Me gustaría ser la villana y creo que es más fácil ser la villana. Puede ser un papel más interpretable. Siento que también sale de mí", detalló.

"No me considero villana en mi día a día, no me considero como una persona conflictiva para nada. Me cargan los problemas", aclaró. Por eso, "sería un desafío muy importante para mí, del cual yo tendría que asegurarme que funcione", dijo finalmente.

