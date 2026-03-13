"Otakin en Picada": El nuevo bloque de De Paseo que buscará el plato más rico

13 mar. 2026 - 16:40 hrs.

Este domingo 15 de marzo, después de Meganoticias Actualiza, se viene el gran estreno de Otakin en Picada, una nueva sección del programa De Paseo.

Se trata de un bloque que será conducido por el influencer y participante de El Internado, Otakin.

Gran estreno de Otakin en Picada

En este nuevo espacio, el oriundo de Hualpén visitará las mejores picadas y restaurantes con el fin de encontrar el plato más rico.

Fiel a su estilo, Otakin no solo probará estas deliciosas comidas, sino que también calificará cada una de ellas para que puedas probarlas o replicar las recetas en tu casa.

No te pierdas el capítulo estreno de Otakin en Picada. Este domingo, en De Paseo, desde las 15:00 horas por las pantallas de Mega.

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