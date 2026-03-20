El apoyo de famosos a periodista Carolina Gutiérrez tras muerte de su mamá: "Te vimos cuidarla con dedicación"

20 mar. 2026 - 12:10 hrs.

La periodista Carolina Gutiérrez se llenó de mensajes de solidaridad de parte de sus seguidores y de otras figuras famosas, luego de dar a conocer el fallecimiento de su madre.

La comunicadora informó la triste noticia en su cuenta de Instagram, con un breve mensaje y una imagen de su mamá, Marina Moraga Villalba.

El apoyo a Carolina Gutiérrez tras muerte de su madre

"Se murió mi mami. La voy a extrañar tanto", fue el conciso mensaje que escribió Carolina Gutiérrez en su publicación, que musicalizó con la canción "El Reloj" de Luis Miguel.

Instagram @carolinasofia3

La postal, de tono nostálgico, muestra a Marina mirando a la cámara a través de una gran ventana en el interior de una casa.

El post se llenó de comentarios de apoyo de personalidades de la televisión y el entretenimiento, como el animador Martín Cárcamo, quien escribió: "Un fuerte abrazo, Caro".

"Amiga, ¡un abrazo apretado!", expresó la cantante Myriam Hernández. "Qué gran mujer fue tu mamá, Carolita. Y tú, una hija de un amor infinito, ejemplo para todas las que te vimos cuidarla con tanta dedicación. Te quiero", dijo por su parte la periodista Macarena Pizarro.

Otros famosos como la cantante Karla Grunewaldt, la actriz Blanca Lewin y el actor Claudio Castellón, también manifestaron sus condolencias.

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