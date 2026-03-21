Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Al estilo racing y urbano: Ignacia Antonia y AK4:20 sorprenden con coloridos looks a juego Instagram

Al estilo racing y urbano: Ignacia Antonia y AK4:20 sorprenden con coloridos looks a juego

  • Por Roselín Acosta

Con una vida y una hija juntos, el romance entre Ignacia Antonia y el cantante urbano Bastián D’Amonte, conocido como AK4:20, continúa fortaleciéndose.

Así lo dejó ver el artista en sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que ambos están en un ascensor y lucen atuendos de estilo urbano a juego.

Lo más visto de Entretenimiento

Look a juego de Ignacia Antonia y AK4:20

AK4:20 vistió una polera blanca debajo de chaqueta de mezclilla azul vibrante y pantalones blancos decorados con grandes estrellas y otros detalles en tono azul. Su look reflejó su estilo audaz y relajado.

Instagram @aka4.20

Ignacia, por su parte, llevó una chaqueta tipo racing en tonos blanco, negro y azul junto con unas botas altas blancas y una carterita azul, un outfit que armonizó perfectamente con el de su pololo.

Ir a la siguiente nota

De manera cómplice, Ignacia Antonia y D'Amonte confirmaron que ambos tienen todo lo que se necesita para ser una de las duplas más fashion del mundo del espectáculo nacional.

Todo sobre Ignacia Antonia

Leer más de

Minuto a minuto