Al estilo racing y urbano: Ignacia Antonia y AK4:20 sorprenden con coloridos looks a juego

21 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Con una vida y una hija juntos, el romance entre Ignacia Antonia y el cantante urbano Bastián D’Amonte, conocido como AK4:20, continúa fortaleciéndose.

Así lo dejó ver el artista en sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que ambos están en un ascensor y lucen atuendos de estilo urbano a juego.

Look a juego de Ignacia Antonia y AK4:20

AK4:20 vistió una polera blanca debajo de chaqueta de mezclilla azul vibrante y pantalones blancos decorados con grandes estrellas y otros detalles en tono azul. Su look reflejó su estilo audaz y relajado.

Instagram @aka4.20

Ignacia, por su parte, llevó una chaqueta tipo racing en tonos blanco, negro y azul junto con unas botas altas blancas y una carterita azul, un outfit que armonizó perfectamente con el de su pololo.

De manera cómplice, Ignacia Antonia y D'Amonte confirmaron que ambos tienen todo lo que se necesita para ser una de las duplas más fashion del mundo del espectáculo nacional.

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