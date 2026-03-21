Al estilo racing y urbano: Ignacia Antonia y AK4:20 sorprenden con coloridos looks a juego
Con una vida y una hija juntos, el romance entre Ignacia Antonia y el cantante urbano Bastián D’Amonte, conocido como AK4:20, continúa fortaleciéndose.
Así lo dejó ver el artista en sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que ambos están en un ascensor y lucen atuendos de estilo urbano a juego.
Look a juego de Ignacia Antonia y AK4:20
AK4:20 vistió una polera blanca debajo de chaqueta de mezclilla azul vibrante y pantalones blancos decorados con grandes estrellas y otros detalles en tono azul. Su look reflejó su estilo audaz y relajado.
Ignacia, por su parte, llevó una chaqueta tipo racing en tonos blanco, negro y azul junto con unas botas altas blancas y una carterita azul, un outfit que armonizó perfectamente con el de su pololo.
De manera cómplice, Ignacia Antonia y D'Amonte confirmaron que ambos tienen todo lo que se necesita para ser una de las duplas más fashion del mundo del espectáculo nacional.
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