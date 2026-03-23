¿Quién es Camila Miguel? Lo que se sabe sobre la actriz que conquistó a Jean Philippe Cretton

23 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Luego de un largo período de soltería, Jean Philippe Cretton se vuelve a dar una nueva oportunidad en el amor, esta vez con una artista que no forma parte del mundo del espectáculo nacional.

El cantante destapó la relación en una sus historias de Instagram, donde publicó una foto en la que abraza a la actriz. Esto pone fin a los rumores que lo vincularon con mujeres del medio, como Carla Jara, Millaray Viera y Rayén Araya.

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¿Quién es la nueva polola de Jean Philippe Cretton?

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos compartió registros inéditos en los que Jean Philippe está en compañía de su polola. Reveló que ella es actriz, se llama Camila Miguel y tiene 32 años de edad.

Instagram @camilamigueln

Como reseña FM Dos, la joven apasionada por el arte estudió en un principio Diseño de ambientes y objetos en la Universidad del Desarrollo; sin embargo, tomó un giro en su vida al incursionar en la actuación.

Estudió en la Escuela de Teatro e Imagen de Gustavo Meza y su trayectoria incluye participaciones en la película "Sin Filtro", teleseries como "Soltera otra vez" y otros proyectos audiovisuales. También emprende con la creación y venta de productos en resina, los cuales promociona en Instagram

"Es estupenda, entiendo que tuvo un paso por México también", comentó al respecto la "Leona". "Con Camila Miguel están recién comenzando, llevan un par de días conociéndose. Es una joven muy atractiva", agregó.

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