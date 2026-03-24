"No salió tan bien": Sammis Reyes muestra cómo intenta entretener a su hija con divertido video

24 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Sammis Reyes y Emilia Dides viven una de las etapas más dulces de sus vidas con la llegada de su primera hija, Mía Ignacia, quien ya tiene casi dos meses de edad.

En redes sociales, la pareja comparte postales llenas de ternura que reflejan su alegría y en esta oportunidad no fue diferente. El exdeportista compartió en su cuenta de Instagram un video lleno de humor en el que muestra sus intentos por hacer reír a su pequeña.

Sammis Reyes y sus acrobacias para entretener a Mía

"Tratando de entretener a la Mía (no salió tan bien)", escribió Sammis en su publicación. En la secuencia, se le ve saltar con energía desde el suelo a la cama para así quedar justo frente a su pequeña, quien estaba recostada sobre el pecho de su madre.

Instagram @sammisreyes

Él siguió con su "show" con saltos de espalda y un intento de split en el suelo. Todo terminó cuando, en un salto, se impulsó tanto que se golpeó la cabeza con el techo: "Pov: Cuando se le reinicia el Windows".

Agotado, Sammis se dejó caer sobre la cama junto a Emilia y Mía. "No pensé que iba a llegar (al techo), hay más de un metro", reconoció mientras de fondo se escuchan las carcajadas de la ex Miss Universo Chile.

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