Nicole Moreno impone tendencia con aplaudido outfit para entrenar y un bolso de lujo

28 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Constantemente, Nicole Moreno comparte en redes sociales los looks que usa para sus entrenamientos, con el fin de demostrar que la disciplina deportiva puede ir de la mano con el estilo personal y la moda.

En esta oportunidad, la fisicoculturista nacional publicó en sus historias de Instagram una foto de ella en el camarín del gimnasio, donde se la ve con un auténtico outfit sporty chic, ideal para ejercitarse.

Look sporty chic para entrenar de Nicole Moreno

Moreno resaltó su figura con un enterito deportivo negro con detalles reflectantes en las costuras. Este atuendo lo complementó con medias altas negras y unas zapatillas Nike en blanco y negro.

Instagram @nicolelulichile

Sin embargo, el elemento más llamativo del look fue su maxibolso acolchado de Saint Laurent, específicamente el modelo Icare Maxi Quilted Bag, confeccionado en piel y con las iniciales de la marca en dorado.

Posteriormente, en TikTok, Nicole Moreno subió un video en el que entrena apertura de pecho en máquina con este memorable look, lo que reafirma su postura de que se puede entrenar y ser fiel al estilo personal al mismo tiempo.

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