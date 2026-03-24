Negocio de hijo de Diana Bolocco genera miles de dólares al mes: ¿En qué consiste la aplicación que creó?

24 mar. 2026 - 14:50 hrs.

A Pedro Cisternas y el esquiador Nicolás Pirozzi solo les tomó un fin de semana idear y crear la aplicación NutriA, que resultó todo un éxito y les genera ganancias mensuales por sobre los 12 mil dólares.

Los amigos fundaron su negocio bajo una estrategia de emprendimiento frente a la cámara, por lo que mostraron el proceso desde el principio en Instagram y TikTok.

"Piru" Cisternas, como se le conoce al hijo mayor de Diana Bolocco, describe su creación como una app "que hace comer sano más fácil".

¿De qué se trata la exitosa app de Pedro "Piru" Citernas?

Según un reportaje de Diario Financiero, luego de apenas diez meses en el mercado, la app de Cisternas y Pirozzi suma más de 3.100 suscriptores -cifra que aumenta 10% cada mes- y factura 12.700 dólares mensuales.

¿Pero, cómo funciona la aplicación? Según explicó el hijo de Bolocco en un video, la plataforma les indica a los usuarios si los platos que consumen son saludables, así como su contenido calórico y nutricional.

Instagram @nutria.dev

Para ello, solo deben tomar fotos de sus comidas, o bien describirlas a través de audios. La Inteligencia Artificial integrada detecta los alimentos y los analiza, arrojando los resultados correspondientes.

Los jóvenes empresarios cuentan con el respaldo del exjugador de la NFL Sammis Reyes, quien promociona junto a ellos los beneficios de su sistema.

De acuerdo a Diario Financiero, el dúo analiza la posibilidad de vender a futuro la aplicación a inversionistas extranjeros por unos 700 mil dólares.

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