Leonor Varela revela cómo enfrenta problema de salud causado por la menopausia: "Hay un antes y un después"

28 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Después de la menopausia, las fluctuaciones hormonales impactan a la salud femenina de diferentes formas, como con un mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias. Este problema en específico afecta a miles de mujeres en el mundo, incluso a Leonor Varela.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió un reel del pódcast de Mel Robbins en el que la doctora Rachel Rubin explica que estas infecciones se pueden controlar con tratamientos hormonales.

¿Qué tratamientos sigue Leonor Varela tras la menopausia?

En su caso, Leonor quiso abrirse con sus seguidoras y contar cuáles son las soluciones que la ayudan a mantener a raya los problemas urinarios relacionados al desbalance hormonal de la menopausia.

Instagram @la_leovarela

"Para mis hermanas que, como yo, sufren de infecciones urinarias recurrentes, hay un gesto simple que puede ayudar: el uso de estrógeno tópico vaginal", reveló y aseguró que "hay un antes y un después" de este tratamiento.

Aunque es más costoso, Varela señaló que la otra solución efectiva que encontró para combatir estas infecciones es el láser vaginal.

"Compartir lo que me ayuda con ustedes me hace demasiado feliz, pero por favor no me juzguen", agregó con algo de humor en su registro.

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