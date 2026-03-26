"Mi familia nunca pensó...": Conoce a la hermana de Pablo Chill-E que es candidata al Miss Universo Chile

26 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Javiera Rojas Leiva ya no solo será recordada por ser maquilladora o haberle entregado la Gaviota de Oro a su hermano, el artista urbano Pablo Chill-E, sino también por su candidatura al Miss Universo Chile.

La joven de 19 años se está preparando con intensidad para la gala final por la banda de la comuna de Maipú, que será celebrada el próximo 26 de abril.

Así se prepara la hermana de Pablo Chill-E para el Miss Universo Chile

"Mi familia nunca pensó que iba a entrar a un concurso de belleza, pero están felices y su apoyo está muy presente en el día a día", comentó en una entrevista otorgada a Las Últimas Noticias.

Instagram: @javiieera.r

Desde hace tres meses, lleva clases de pasarela, oratoria, tiene entrenamiento personal y retomó la terapia psicológica: “Había dejado de ir y ahora volví por el certamen. Siento que es muy importante estar preparada para los comentarios”.

Ella considera que esta es una oportunidad para influenciar y “transformar” a otras mujeres, así como fortalecer su propio crecimiento.

"Hay que tener disciplina, hay altos y bajos, pero ha sido una experiencia muy linda", manifestó.

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