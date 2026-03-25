Mariela Román explota contra la prensa por buscar a Fabricio en el colegio de sus hijas tras violenta polémica

25 mar. 2026 - 19:40 hrs.

Mariela Román se cansó del acoso y explotó contra la prensa en un comunicado, donde manifestó su “más enérgico rechazo” a las acciones de algunos comunicadores para obtener una entrevista de Fabricio Vasconcelos.

En sus historias de Instagram, la entrenadora fitness señaló que algunos medios se acercaron a las inmediaciones del colegio de sus hijas para intentar hablar con él sobre una violenta polémica que trascendió y llegó hasta la Fiscalía Local de Chacabuco.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mariela Román?

Román manifestó que su pareja “únicamente cumple su rol de asistir a retirarlas (a sus hijas) de sus jornadas escolares”, y que las “presiones mediáticas vulneran la tranquilidad y seguridad del entorno escolar”.

Cabe recordar que el pasado sábado 21 de marzo, el bailarín brasileño tuvo un enfrentamiento con un visitante en el condominio donde vive con su familia, que terminó a los golpes entre ambas partes.

“La presencia de periodistas en la entrada del establecimiento entorpece el libre tránsito y el derecho de otros apoderados a ejercer su rol parental sin obstáculos ni presiones externas, lo que constituye una transgresión adicional de derechos fundamentales, vulnerando la seguridad y privacidad de los estudiantes”, denunció.

Instagram: @fabriciovascos

En este sentido, la esposa de Vasconcelos citó algunos artículos de la Ley que defienden su postura: “Dichas conductas conllevan como consecuencias, eventuales sanciones civiles, administrativas y éticas, las cuales estoy dispuesta a adoptar de resultar necesario”.

“Reitero que cualquier acercamiento periodístico debe realizarse fuera del ámbito escolar y con las autorizaciones correspondientes, evitando así la exposición indebida de mis hijas y el entorpecimiento de otros apoderados", expuso.

"Exijo el debido respeto por la dignidad de las familias que formen parte de la comunidad escolar y por el derecho de los menores a crecer y aprender en un entorno seguro, libre de intromisiones externas”, concluyó.

Instagram: @marielaroman.s

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