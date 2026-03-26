La impactante confesión de Lisandra Silva sobre su "conexión" con las sirenas: "Recordé dos vidas pasadas"

26 mar. 2026 - 11:30 hrs.

"Las sirenas sí existen". Así lo aseguró la modelo Lisandra Silva en su cuenta de Instagram, donde publicó las fotos de una elegante sesión que realizó en las playas de Viña del Mar, con el océano y las rocas como escenario.

En las imágenes, luce un conjunto blanco de top con forma de conchas de mar y una falda larga con una abertura lateral y detalles de estrellas de mar doradas. Sin embargo, lo más llamativo no fue su look, sino lo que después reveló en sus historias.

Lisandra Silva y su "conexión" con las sirenas

En su registro, Lisandra Silva compartió otra de las fotografías que se tomó durante la sesión y sorprendió a sus seguidores al confesar una presunta e inesperada conexión ancestral que guarda con las sirenas.

Instagram @lisandrasilva

"¿Sabías que me hicieron hipnosis profunda en dos ocasiones y recodé dos vidas pasadas en las que fui sirena?", escribió la cubana radicada en Chile.

Con esto, Lisandra volvió a demostrar ese encantador lado místico que tiene su personalidad y que se hace presente en muchas de sus publicaciones en redes sociales.

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