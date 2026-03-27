Actriz de Reunión de Superados se casó en Miami: "Final feliz para Fabiola"

27 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Florencia Berner, quien hace el papel de Fabiola en Reunión de Superados, vivió una boda de fantasía en Miami, Estados Unidos, país de natal de su ahora esposo.

A los pies del mar, la actriz y su pareja Dylan Taylor dieron el “sí” definitivo. Un carrusel de fotos compartidas en Instagram mostró cómo fue la ceremonia.

Esta es la segunda vez que ambos celebran su matrimonio, pues primeramente se casaron el pasado mes de enero dentro de la Casona de la Laguna en Colina.

La boda de Florencia Berner en Miami

“Por una nueva vida juntos, literal y legal, un sueño”, resaltó la también psicóloga clínica en el texto que acompaña las imágenes.

Instagram: @floberner

Florencia, de 29 años, lució un clásico vestido blanco, semitransparente, escote en V y figuras en relieve.

Su marido portó un traje beige que armonizaba con la arena, sin corbata, con camisa blanca y zapatos marrones.

La boda fue aparentemente pequeña. En una foto grupal, se observan alrededor de 20 personas acompañando a los recién casados.

Algunos usuarios también hicieron una alusión jocosa a Max (Álvaro Espinoza), de quien fue amante el personaje de Berner y con quien tendrá un hijo en la teleserie nocturna: “¡Qué bueno! Me alegro, Max no era una buena opción para ti jajaja”; “Final feliz para Fabiola”; “Max no te merecía”, se lee en los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia Berner (@floberner)

Todo sobre Reunión de Superados