"Su rostro dorado es suyo otra vez": El antes y después de Denise Richards tras someterse a cirugía estética

27 mar. 2026 - 19:10 hrs.

A sus 55 años y en medio de su polémico quiebre con Aaron Phypers, Denise Richards sorprendió a sus fans al someterse a una cirugía estética completa que generó un notable cambio en su rostro.

El cirujano Ben Talei, famoso por trabajar con celebridades de Los Ángeles, fue quien reveló todos los detalles de la transformación que le hizo a la actriz, quien aseguró estar "eternamente agradecida".

El antes y después de Denise Richards

Como reseña Allure, la estadounidense se sometió a un lifting facial completo, un lifting temporal de cejas, se hizo una blefaroplastia superior, un lifting en las comisuras de los labios y un injerto de grasa para devolver volumen al rostro.

Instagram @drbentalei

Los cambios son innegables, como lo indicó Talei en su cuenta de Instagram: "La expresión triste o cansada alrededor de los ojos y la boca se ha neutralizado. Su cuello y la parte superior del pecho resplandecen ahora gracias al tipo de lifting que se realizó, combinado con la técnica PHAT Skin".

Agregó que se restauró el volumen del rostro con modulación muscular y la optimización de los tejidos que conectan los músculos de la cara y el cuello. "Incluso los lóbulos de sus orejas lucen mejor", resaltó.

El experto, quien compartió las fotos del impactante antes y después, concluyó diciendo: "Le estoy muy agradecido a Denise por ser tan abierta con el procedimiento... Ella tiene un corazón dorado y su rostro dorado es suyo otra vez".

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